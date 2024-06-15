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Teşrik tekbirlerini unutmayalım

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününün ikindi namazına kadar devam edecek teşrik tekbirleri, Arefe gününün sabah namazından itibaren başladı. Teşrik tekbirlerini unutmayalım!

09:44 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:45 - 15/06/2024 Cumartesi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.


Bu tekbir şu şekildedir:

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

"Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd."


Kurban Bayramı'nda, her farz namazdan sonra kadın ve erkek için teşrik tekbirleri getirilmesi vaciptir.


Kurban Bayramı'n 4’üncü gününe kadar

Teşrik tekbirleri; Allah'ın yüceliğini, kudretini, vahdaniyetini, Allah'ın yegâne güç sahibi, kanun koyucu olduğunu dile getirmektir.


Teşrik tekbirleriyle bayramın 4’üncü gününe kadar müminler arasında ittihadın, birliğin beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın zirveye çıkması sağlanır.


Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.



#Kurban Bayramı
#Teşrik Tekbirleri
#Hac
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