Hayat Tevfik İleri Kayseride anıldı
KÜLTÜR SANAT

Tevfik İleri Kayseri’de anıldı

Demokrat Parti (DP) hükümetlerinde eğitim, kültür-sanat, ulaştırma ve bayındırlık alanındaki icraatlarıyla tanınan Ahmet Tevfik İleri, Kayseri’de anıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik İleri Kayseri’de anıldı
​Tevfik İleri Kayseri’de anıldı.

Demokrat Parti (DP) hükümetlerinde eğitim, kültür-sanat, ulaştırma ve bayındırlık alanındaki icraatlarıyla tanınan Ahmet Tevfik İleri, Kayseri’de anıldı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ERÜ tarafından “Tevfik İleri’yi Anlamak” programı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Tevfik İleri’yi anlatan belgeselin izlendiği program, müzik dinletisiyle devam etti. Hayatından kesitler anlatılan İleri’nin yazdığı “Ellilik Mektuplar” şiirini İbrahim Sadri seslendirdi. Programa, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve davetliler katıldı.

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