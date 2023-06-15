Thorvingen’de geçen komik olaylar: Koyu Beyaz

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yayın hayatına başlamasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Platforma özgü içerikler gün geçtikçe daha çok insana ulaşıp karşılık buluyor. Çizgi filmlerle çocukluk yıllarını geçiren gençlerin, kendilerine hitap edecek yerli bir içerik bulamayıp yetişkin dizilerine yönelmesi, ailelerin muzdarip olduğu konulardan biriydi. Tabii’nin küfür içermeyen komedi gençlik dizisi Koyu Beyaz, günlük sorunları ele alan sıcak atmosferiyle gençlerin duygusunu yakaladı. Yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı, senaryosunu Oktay Berber, Yusuf Kot ve Faruk Günindi’nin kaleme aldığı, yapımcılığını ise Ümit Sönmez ve Nalan Dal’ın üstlendiği gençlik dizisi, platformun en çok izlenilenleri arasına girdi bile.

Sosyetik bir ailenin oğlu Alper ile İngiltere’den gelen Pakistan asıllı Ferhan’ın Thorvingen Üniversitesi’nin Türkoloji bölümünde yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, mizahın farklı versiyonlarının da yapılabileceğini göstermek bakımından önemli. Alper’in Müslümanlığının nüfus kağıdından öteye geçmediği, Ferhan’ın ise Diriliş Ertuğrul vesilesiyle İslam’ı biraz daha iyi tanıdığı bir düzlemde, gayrimüslim öğrencilerle bir araya gelmesiyle karmaşık komik durumlar dizinin örgüsünü oluşturuyor.

İLK BÖLÜMLER GÜRCİSTAN’DA ÇEKİLDİ

Toplumlar arasında geçişkenlik arttığı için farklı ülkelerden gençleri bir araya toplayarak bu diziyi çektiklerini söyleyen Yapımcısı Ümit Sönmez, dizinin hazırlık aşamasını şu sözlerle özetledi: “Dünyada Thorvingen diye bir yer yok, senaryoyu yazan arkadaşın zengin hayal dünyasından çıkan bir ülke oldu. İlk çekimlerimizi Gürcistan’da yaptık, sonrasında İstanbul’a döndük. Kore’den ABD’ye, Rusya’dan Bosna’ya yaklaşık 1400 kişiyle görüşerek dizinin kadrosunu oluşturduk. Atqika Odhoo’yu, deyim yerindeyse Pakistan’ın Türkan Şoray’ını getirdik. Keza Atabik Mohsin, Pakistan’da çok sevilen bir aktör. Yoğunlukta Türkçe olmakla beraber İngilizceyi de dahil ederek iki dille çektik. Bunun için de oyuncularımıza iki ay eğitim vererek Türkçe öğrettik. En korktuğumuz konulardan biri, oyuncuların kırık Türkçeyle konuşup kulağı tırmalaması meselesiydi. Çok şükür olumlu geri dönüşler alıyoruz, hatta biraz sempatiklik bile kattı diyebilirim. İkinci sezon olursa, çocuklar daha iyi Türkçe öğrenmiş olabilir.”

KÜFÜR KULLANMADAN MİZAH YAPTIK

Diziyle ilgili yorumları görünce gözlerinin yaşardığını dile getiren Sönmez, “İnsanların anlatmak istediğiniz şeyi anlamaları, bunu sahiplenmeleri ve bunu olumlu bir şekilde yorumlamaları bizi çok mutlu etti. İlk defa böyle bir şeyin yapıldığı noktasında çok fazla yorum var. Çok sıcak bir gençlik dizisi olduğu da yazılıyor. Komedi zor bir iş, gerek kültürel gerekse de dilin kullanımındaki yozlaşmaya çok dikkat edilmiyor. Asla argo veya küfür kullanmadan mizah yaptık. İnsanlar bu duyguyu almış. Komedinin içerisinde abartı mutlaka oluyor. Geçen bir sokak röportajında salavatın ne olduğunu bilmeyen gençleri izledim. Bu gibi durumları Alper karakterinde birleştirdik” dedi.

Ferhan’ın sırrı ikinci sezona