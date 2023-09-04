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THY'den 'Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi: Detayları Yahya Üstün paylaştı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bir haftalık tatil hediye edileceğini duyurdu.

19:42 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları"na THY'den bir davet yapıldığını belirtti.

Türk bayrağını gururla taşıyan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 haftalık tatil hediye ettiklerini kaydeden Üstün, "
Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor, bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz.
" ifadelerini kullandı.


#Filenin Sultanları
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Türk Hava Yolları
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