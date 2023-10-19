Tıbbiyeliye ‘aşı’ teşviki

Bu kapsamda influenza (grip) aşısı, tetanoz-difteri (boğmaca) aşısı, su çiçeği aşısı, kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşılarında yerli üretime geçilecek. Yeni aşıların ve ilaçların üretilebilmesinin önü açılacak. Üniversitelerin tıp fakültelerinde ve sağlık bilimi enstitülerinde aşı bilimi üzerine yapılan çalışmalar artırılacak. Tıp öğrencilerinin aşı bilimine yönlendirilmesi teşvik edilecek. Aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve tanı amaçlı moleküllerin geliştirilerek pilot ölçekli üretiminin yapılması sağlanacak. Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, referans malzeme, tanı kiti ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik özel sektör ile iş birliği oluşturulacak. Gümrük Birliğinin güncellenmesi çerçevesinde ilaç ihracatına ilişkin kısıtlamalar kaldırılacak. AB ile karşılıklı tanıma anlaşmaları hayata geçirilecek.