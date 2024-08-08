Tiësto 12 yıl sonra İstanbul’da

Elektronik müzik efsanesi DJ Tiësto, 12 yıl sonra bu akşam İstanbul’da sahne alacak. Tiësto, hit şarkılarını Festival Park Yenikapı’da seslendirecek. Festivalin ana sanatçısı olan Tiësto konseri için devasa bir sahne, ışık ve görsel şov hazırlandı. Saat 23.00’te sahneye çıkacak sanatçıdan önce Dj Twins, Arem & Arman gibi isimler festival sahnesinde yer alacak. Festival Park Yenikapı’da 18 Ağustos’a kadar sürecek olan İstanbul Festivalinde; Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin konser verecek. Biletler için istanbulfestivali.com adresini ziyaret edebilirsiniz.