TİKA ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı vesilesiyle Özbekistan'da 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla toplamda 1500 gıda kolisini Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vacip Fonu'na, 500 koliyi ise Ahıska Türkleri'ne ulaşması için Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.





TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, yardım malzemelerinin teslim töreninde yaptığı açıklamada, bu yıl 41 tondan fazla gıda yardımı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Tezcan, yardım paketlerinin içinde un, ayçiçeği yağı, pirinç, makarna, çay, şeker, maş fasulyesi, karabuğday, hurma ve sabun gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığını belirtti.





Bu yardım kolilerinin, Vakıf Fonu ve Türk Milli Kültür Merkezi aracılığıyla ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade eden Tezcan, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirdi.





Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.





Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç...





Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.















