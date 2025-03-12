Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
TİKA ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı

TİKA ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı

14:4312/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
TİKA'dan Ramazan Hediye: Özbekistan'da 2 Bin Aileye Gıda Yardımı
TİKA'dan Ramazan Hediye: Özbekistan'da 2 Bin Aileye Gıda Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı vesilesiyle Özbekistan'da 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla toplamda 1500 gıda kolisini Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vacip Fonu'na, 500 koliyi ise Ahıska Türkleri'ne ulaşması için Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.


TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, yardım malzemelerinin teslim töreninde yaptığı açıklamada, bu yıl 41 tondan fazla gıda yardımı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Tezcan, yardım paketlerinin içinde un, ayçiçeği yağı, pirinç, makarna, çay, şeker, maş fasulyesi, karabuğday, hurma ve sabun gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığını belirtti.


Bu yardım kolilerinin, Vakıf Fonu ve Türk Milli Kültür Merkezi aracılığıyla ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade eden Tezcan, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirdi.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç...


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Özbekistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu. TİKA yetkilileri, gıda ürünleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1500 koliyi Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu'na, 500 koliyi ise ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim etti.





#Özbekistan
#Ramazan gıda yardımı
#Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi
#Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
#TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM’den FİLE kararı! KAP'a bildirildi: Ayrılıyorlar