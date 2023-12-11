TIR Tiyatrosu yeniden Anadolu’da

Edinilen bilgiye göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyun oynamaya uygun tır organize ederek, ‘Tır Tiyatrosu Projesini’ yeniden hayata geçirecek. İlk kez 2018 yılında başlanan ve öncesi, 60’lı ve 70’li yıllardaki Anadolu turnelerine dayanan gezici tiyatrolar tır dorsesinde köyleri gezecek. Yerleşik Tiyatro Müdürlüğü tarafından 12 yeni kadın yazarın eseri, kadın yönetmenler tarafından sahnelenecek. Böylece devlet tiyatrolarının repertuarındaki kadın yazarlara ait oyun sayısı daha artırılacak. Yerli oyun yazarlarının yetişmesi için yerli telif eserleri destekleme projesi sürecek. Üniversiteler ve STK’lar ile iş birliği yapılacak. Bu kapsamda, ‘oyun yazarlığı’ projesi hayata geçirilecek. Oyun yazma yarışmalarına da devam edilecek. Genç yazarların oyunlarını daha yetkinleştirmeleri için ortak çalışmalar yürütülecek.