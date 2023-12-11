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Hayat

TIR Tiyatrosu yeniden Anadolu’da

Devlet Tiyatroları, 5 yıl aranın ardından perde açamadığı kırsal bölgelere erişmek için yeniden TIR Tiyatrosu ile Anadolu turnesine çıkıyor. Bu yaz 12 yeni kadın yazarın eseri, kadın yönetmenler tarafından köylerde sahnelenecek.

Uğur Duyan
04:00 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:06 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, ilk kez 2018 yılında hayata geçirdiği ‘Tır Tiyatrosu’nu 5 yıl aradan sonra turneye çıkarmaya hazırlanıyor. Tır Tiyatrosu’nun, Anadolu turnesi için yaz aylarının gelmesini bekleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, bu projeyle daha önce ulaşılamayan köylerde de perde açacak.

GEZİCİ TİYATROLAR TURNEYE ÇIKIYOR

Edinilen bilgiye göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü oyun oynamaya uygun tır organize ederek, ‘Tır Tiyatrosu Projesini’ yeniden hayata geçirecek. İlk kez 2018 yılında başlanan ve öncesi, 60’lı ve 70’li yıllardaki Anadolu turnelerine dayanan gezici tiyatrolar tır dorsesinde köyleri gezecek. Yerleşik Tiyatro Müdürlüğü tarafından 12 yeni kadın yazarın eseri, kadın yönetmenler tarafından sahnelenecek. Böylece devlet tiyatrolarının repertuarındaki kadın yazarlara ait oyun sayısı daha artırılacak. Yerli oyun yazarlarının yetişmesi için yerli telif eserleri destekleme projesi sürecek. Üniversiteler ve STK’lar ile iş birliği yapılacak. Bu kapsamda, ‘oyun yazarlığı’ projesi hayata geçirilecek. Oyun yazma yarışmalarına da devam edilecek. Genç yazarların oyunlarını daha yetkinleştirmeleri için ortak çalışmalar yürütülecek.



#TIR Tiyatrosu
#Aktüel
#Anadolu
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