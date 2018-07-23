Hayat Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
AKTÜEL

Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Can Gürzap ile sürücü yaralandı. Can Gürzap, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Davut Tataroğlu rolünde oynamıştı.

Haber Merkezi AA
Tiyatro oyuncusu Can Gürzap, trafik kazası geçirdi
Tiyatro oyuncusu Can Gürzap, trafik kazası geçirdi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Can Gürzap kimdir?

26 Mayıs 1944 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
HAYAT
Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Mossad hedef aldı

Mossad hedef aldı

İsrail istihbaratı Cezayir'de iki Filistinli bilim adamını öldürdü.
Mesut Almanya'yı bıraktı

Mesut Almanya'yı bıraktı

"Türklüğüme saygı göstermediler" diyerek milli takımı bıraktı.
'Aday olmayacağım'

'Aday olmayacağım'

Meral Akşener, parti başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.
'Şehit olursam Türk bayrağı örtün'

'Şehit olursam Türk bayrağı örtün'

​Filistinli şehit Muhammed'in yakınları 'Türk bayrağı' detayını anlattı.
Meclis'in gündemi bedelli

Meclis'in gündemi bedelli

​AK Parti'nin bedelli teklifi yarın görüşülecek.
43 kilometrelik hata

43 kilometrelik hata

Adres karmaşası yüzünden hepsi yanlış okula gitti.
İlklere imza atacak

İlklere imza atacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor.
Yeni dönem mesajı

Yeni dönem mesajı

Yeni OVP eylülden önce açıklanacak.
'Kudüs yıkılsın' diyen haham da var!

'Kudüs yıkılsın' diyen haham da var!

1000 Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı!
Safiye İncitutuklandı

Safiye İncitutuklandı

​Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.
'Hayalimgazeteci olmak'

'Hayalimgazeteci olmak'

Kudüs direnişinin sembol ismi TVNET'e konuk oldu.
'Aksa'yı kirletiyorlar!'

'Aksa'yı kirletiyorlar!'

​Kudüslü kadından yürekleri titreten feryat...
İlk uçuş 2022'de

İlk uçuş 2022'de

​Hürjet Projesi'nde takvim planlamasına gidildi.
'Türkiye' korkusu sardı

'Türkiye' korkusu sardı

Yunan Bakan Türkiye korkusunu açık etti.
'7' numaranınyeni sahibi

'7' numaranınyeni sahibi

​Ronaldo'nun formasını giyecek isim belli oldu.
'Korku sarmış'

'Korku sarmış'

​CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kurultay tepkisi.
'Gelen tekliflergurur verici'

'Gelen tekliflergurur verici'

​Yusuf Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.