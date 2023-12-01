Can Gürzap
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında hayatını kaybetti.
Can Gürzap kimdir?
İstanbul'da 1944'de dünyaya gelen sanatçı, ilk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan aldı. Kurucusu olduğu doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulda da görev yapan Gürzap, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.
Sinema ve aralarında "Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir"in bulunduğu birçok dizide de yer alan Gürzap, "Tiyatro Dialog" adıyla kendi tiyatro topluluğunu da kurmuştu.
Birinci Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Emek Ödülleri, Küçük Sahne Sadri Alışık Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Can Gürzap (sol 3), ödülünü aldı.