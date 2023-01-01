Tiyatrocu Ayla Algan: Emine Erdoğan çok özel bir hanımefendi

Sabah'ın haberine göre; Algan'ın açıklamasının tamamında yer alan ifadeler şu şekilde: "Bu toprakların en önemli değerlerinden biridir Yunus, böyle ilgi görmesi de beni mutlu ediyor. Yunus Emre şarkılarım bu kadar ilgi gördükten sonra dünya çocukları için UNICEF ile çalıştım uzun bir süre. Hatta 70'lerde Fransa'da para kazanırken Türk çocukları için para temin edemiyorduk. Türk UNICEF'i yoktu. Türk UNICEF'i kuruldu ve çok güzel çalışmalar yaptı. Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda çok büyük destek oldu. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığım gün Emine Hanım'ın yanına gidip teşekkür etmek istedim ama yürümekte zorlandığım için ödülümü almaya gidemedim. Emine Hanım ile birlikte çocuklarımız için çok çalıştık. O çok özel bir hanımefendi. Türkiye için çok yararlı çalışmalar yürütüyor. Geri dönüşüm adına da o kadar önemli projeler gerçekleştiriyor ki, takdir ediyorum."