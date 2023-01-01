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Tiyatrocu Ayla Algan: Emine Erdoğan çok özel bir hanımefendi
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Tiyatro alanında büyük ödüle sahip olan Ayla Algan, Emine Erdoğan'ın geri dönüşüme yönelik çalışmalarıyla ilgili, "Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda çok büyük destek oldu" ifadelerini kullandı. Ayla Algan açıklamasında, "O çok özel bir hanımefendi. Türkiye için çok yararlı çalışmalar yürütüyor. Geri dönüşüm adına da o kadar önemli projeler gerçekleştiriyor ki, takdir ediyorum" ifadelerine yer verdi.
15:20 . 16/01/2023 Pazartesi
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Emine Erdoğan - Ayla Algan

Emine Erdoğan - Ayla Algan

Türk Tiyatrosu'nun büyük isimlerinden Ayla Algan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şie Emine Erdoğan'ın geri dönüşüm adına yaptığı çalışmalara değinerek, "Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda çok büyük destek oldu" dedi.



'Türkiye için çok yararlı çalışmalar yürütüyor'

Sabah'ın haberine göre; Algan'ın açıklamasının tamamında yer alan ifadeler şu şekilde: "Bu toprakların en önemli değerlerinden biridir Yunus, böyle ilgi görmesi de beni mutlu ediyor. Yunus Emre şarkılarım bu kadar ilgi gördükten sonra dünya çocukları için UNICEF ile çalıştım uzun bir süre. Hatta 70'lerde Fransa'da para kazanırken Türk çocukları için para temin edemiyorduk. Türk UNICEF'i yoktu. Türk UNICEF'i kuruldu ve çok güzel çalışmalar yaptı. Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda çok büyük destek oldu. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığım gün Emine Hanım'ın yanına gidip teşekkür etmek istedim ama yürümekte zorlandığım için ödülümü almaya gidemedim. Emine Hanım ile birlikte çocuklarımız için çok çalıştık. O çok özel bir hanımefendi. Türkiye için çok yararlı çalışmalar yürütüyor. Geri dönüşüm adına da o kadar önemli projeler gerçekleştiriyor ki, takdir ediyorum."


#ayla algan
#emine erdoğan
#unıcef
#Tiyatro
2 saat önce
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Tiyatrocu Ayla Algan: Emine Erdoğan çok özel bir hanımefendi
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