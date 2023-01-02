Tiyatrokare Anadolu turnesinde

Tiyatrokare 2 Ocak ve 23 Nisan arasında 24 ilde üç farklı oyununu sahneleyecek. Turne programı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Mersin, Hatay, Bolu, Denizli, Isparta, Manisa, Çanakkale, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ ve Malatya’da gerçekleşecek. İspanyol yazar Alejandro Casona’nın kaleme aldığı, Nedim Saban’ın yönettiği “Ağaçlar Ayakta Ölür” ve yine Saban’ın yönettiği “Şen Makas” seyircilerle buluşacak. ABD’li yazar Joseph Kesselring’in kaleme aldığı “Ahududu” da sahnelenecek. Nedim Saban’ın Ayşe Kulin’in bir romanından aynı adla tiyatroya uyarladığı ve yöneteceği “Veda” nisan ayında perde açacak.