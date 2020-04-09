Hayat Tiyatroseverler radyo başına
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Tiyatroseverler radyo başına

Koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren tiyatroseverler için, radyo tiyatrolarının en güzel örnekleri her gün “Radyo Esenler”de dinleyicisiyle buluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde “Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan vatandaşlar için dijital ortamlarda çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor. Radyo Esenler de bu kapsamda tiyatronun hayal sahnesini radyo tiyatrolarıyla evlere taşıyor.

Kahramanların sesleriyle hafızalara kazındığı, her dinleyiciye ayrı bir hayal penceresi açan radyo tiyatrosu, tiyatroseverlere evlerinden çıkmadan da bu sanatı deneyimleme imkânı sunuyor. Evde de sanattan kopmak istemeyenler için eğlenceli bir kaliteli zaman geçirme seçeneği olan radyo tiyatroları, her gün saat 11.00’de ve tekrarıyla saat 23.00’te Radyo Esenler’de dinleyiciye ulaşıyor.

2015 yılında yayın hayatına başlayan Radyo Esenler, 7 gün/24 saat aralıksız yayın yapıyor. İnternet radyosu olan Radyo Esenler’i, mobil cihazlardaki Android ve IOS uygulamaları ile de dinleyebilirsiniz.

Radyo Esenler’de yayınlanacak olan bir haftalık radyo tiyatrosu programı ise şöyle;

  • 10 Nisan 2020 Cuma 11.00 - 23.00
  • "Açık Pencere"
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 11.00 - 23.00
  • "İmparator"
  • 12 Nisan 2020 Pazar 11.00 - 23.00
  • "Alo Alo Burası Ankara Radyosu"
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 11.00 - 23.00
  • "Albay Chabert"
  • 14 Nisan 2020 Salı 11.00 - 23.00
  • "Bombacı"
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 11.00 - 23.00
  • "Akıllı Deli"
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 11.00 - 23.00
  • "Gulyabani"
  • 17 Nisan 2020 Cuma 11.00 - 23.00
  • "Eski Gramofon"
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