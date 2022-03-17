Tiyatroya doyacaksınız

Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları “Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”, 27 Mart’ta tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya Tiyatro Günü’nde 23. kez perdelerini açmaya hazırlanan festival, bir ay boyunca yerli ve yabancı grupları ağırlayacak. 30 Nisan’a kadar sürecek festivalin biletleri, 19 Mart’ta satışa açılacak. Bu yıl yurt dışından 3, Türkiye’den ise 19 tiyatroya ev sahipliği yapılacak. Festivalin açılış töreninde “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de sahibini bulacak.