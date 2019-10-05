Hayat Tiyatroya rekor destek
KÜLTÜR SANAT

Tiyatroya rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni sezonda özel tiyatroya bugüne dek dağıtılan en yüksek ödeneği verecek. 256 özel tiyatroya 6 milyon 102 bin TL’lik destek sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 sanat sezonunda özel tiyatrolara verilecek maddi destek yardımını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bu yıl özel tiyatrolara 6 milyon 102 bin lira tutarında maddi destek sağlanacak. Bu rakam bugüne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek ödenek olacak.

385 BAŞVURUDAN 256’SINA DESTEK

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce dağıtılan yardımlardan yararlanmak üzere 132’si profesyonel, 61’i çocuk oyunu, 149’u amatör ve 43’ü geleneksel kategoride toplam 385 özel tiyatro başvuru yaptı. 10’u profesyonel, 53’ü çocuk oyunu, 51’i amatör ve 42’si geleneksel olmak üzere toplamda 256 özel tiyatronun projesine destek sağlanması kararlaştırıldı. Destek sağlanan projelere “www.guzelsanatlar.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

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