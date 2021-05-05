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Hayat TOÇEVden anneleri gülümsetecek hediyeler
AKTÜEL

TOÇEV'den anneleri gülümsetecek hediyeler

Anneler Günü’nde annesine, sıcacık bir öpücük ve sürpriz bir mutluluk hediye etmek isteyenlere en anlamlı seçenekler TOÇEV’de. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TOÇEV, Anneler Günü için hazırladığı sertifikaları ve Türkiye’nin 25 önemli şefinin 25 özel kutlama yemeği tarifini bir arada sunan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar Kitabı ile tüm annelere çocukların gülümsemelerini armağan ediyor. TOÇEV Dükkan’dan alınan hediyeler ve sertifikalar hem anneleri hem de eğitimine destek sağlanan çocukları sevindiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOÇEVden anneleri gülümsetecek hediyeler
TOÇEV

En kıymetli varlıklarımız anneleri unutmayan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl da kurumsal ve bireysel bağışçılar için hazırlanan Anneler Günü’ne özel bağış sertifikaları ile anneler için en anlamlı hediyeleri sunuyor. TOÇEV Dükkan’da Anneler Günü’ne özel hazırlanan sertifikaların yanısıra Türkiye’nin 25 önemli şefinin 25 özel kutlama yemeği tarifini bir arada sunan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar Kitabı da hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.

27 yılda 7 milyonu aşkın çocuk

TOÇEV okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. Çocukların ilkokul eğitimlerinden iş yaşamına başlamalarına kadar her alanda destek olan TOÇEV’in hikayesi, 27 yıldır 7 milyonu aşkın çocuk ile devam ediyor. “Okumak her çocuğun hakkıdır” söylemiyle yoluna devam eden TOÇEV’in çocukları bugün iş hayatında farklı alanlarda görev yapıyor.

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