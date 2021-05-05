TOÇEV'den anneleri gülümsetecek hediyeler

En kıymetli varlıklarımız anneleri unutmayan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl da kurumsal ve bireysel bağışçılar için hazırlanan Anneler Günü’ne özel bağış sertifikaları ile anneler için en anlamlı hediyeleri sunuyor. TOÇEV Dükkan’da Anneler Günü’ne özel hazırlanan sertifikaların yanısıra Türkiye’nin 25 önemli şefinin 25 özel kutlama yemeği tarifini bir arada sunan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar Kitabı da hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.

27 yılda 7 milyonu aşkın çocuk

TOÇEV okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. Çocukların ilkokul eğitimlerinden iş yaşamına başlamalarına kadar her alanda destek olan TOÇEV’in hikayesi, 27 yıldır 7 milyonu aşkın çocuk ile devam ediyor. “Okumak her çocuğun hakkıdır” söylemiyle yoluna devam eden TOÇEV’in çocukları bugün iş hayatında farklı alanlarda görev yapıyor.