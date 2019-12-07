Tohum'dan yeni sayı: Bir kavram olarak 'Milliyetçilik'

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin dergisi olarak 1963 yılından beri yayın hayatına devam eden Tohum Dergisi, 164. sayıda okurlarıyla buluştu. “Fikre Sanata Ruha” sloganıyla yayın hayatına devam eden Tohum Dergisi yeni sayısı “Milliyetçilik” kapağıyla çıktı. “Bir Kavram Olarak Milliyetçilik” dosyasını enine boyuna işleyen dergide kültür, sanat ve edebiyat alanında birbirinden iddialı yazı ve dosyalar yer alıyor.

'Milliyetçilik' masaya yatırıldı

Yayın yönetmenliğini Ali Yıldız’ın, editörlüğünü ise Nuriye Çakmak Çelik’in yaptığı Tohum’un kapak dosyasında milliyetçilik konusu artılarıyla ve eksileriyle, enine boyuna masaya yatırılıyor.

Prof. Dr. İsmail Coşkun’la Türk milliyetçiliğinin kökenleri ve tarihsel seyri üzerine bir röportajla başlayan kapak konusu, “Küreselleşme Çağında Milliyetçilik” soruşturma dosyasıyla devam ediyor.

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Gazeteci Sümeyye Ertekin tarafından hazırlanan bu çalışmada Prof. Dr. Ferhat Kentel, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Nurullah Ardıç, Hamza Türkmen ve Tanıl Bora 3 kritik soruya cevap veriyor.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Apak da yazısında “İslam’ın Kavmiyetçiliğe Bakışı” konusunu derinlemesine ele alıyor. “Hz. Peygamber (sav) soy üstünlüğü ve kavmiyet davası gütme fiillerini kınamış, bunun İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu açıkça ifade etmiştir” diyor.

Kodlarımızda mülteci düşmanlığı yok

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun ile yapılan röportaj, gazeteci-yazar Emeti Saruhan’ın kaleminden. İsmail Coşkun söyleşide, Türkiye’de ve dünyada milliyetçiliğin temellerini, Avrupa’da neden faşist akımların, Türkiye’de ise neden mülteci düşmanlığı algısının yükseldiğini anlatıyor.

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Türkiye’de son dönemde artan mülteci düşmanlığının Avrupa’da olduğu gibi yeni sağın yükselişi benzeri dinamiklerin ürünü olmadığını söyleyen Coşkun, bu durumun sebebini iki madde ile açıklıyor:

Türkiye toplumunda değer olarak, kültürel tecrübe olarak Avrupa kodlarında olduğu gibi göçmen düşmanlığı yoktur. Biraz iktisadi daralmanın biraz da Suriyeli nüfusun iç siyasi çekişmenin malzemesi kılınmasının Suriyeli karşıtlığında rol oynadığı inancındayım.

Hem düşünce hem edebiyat

Dergide sadece düşünce yazıları; tarihi, siyasi ve sosyolojik analizler yok. Bunun dışında edebiyata da geniş yer veriliyor. Mustafa Kutlu’nun kitabı “Kalbin Sesi” üzerine üç önemli değerlendirme ve analiz yazısı yer alıyor dergide. Bunlardan ilki Mustafa Özel’e ait. Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel yazısında, “Kalbin Sesi ve Kanaat Ekonomisi” üzerinde duruyor. Ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alpay Yıldız Doğan, “Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim: Kalbin Sesi’ne Kulak Ver” diyor. Hikayeci Mukadder Gemici ise “Kalbin Sesini Kim Duyacak?” sorusu ile okuyucuları öykü tadında bir yolculuğa çıkarıyor.

Yeni sayıda neler var?

Dergide, yakın zamanda ebedi aleme irtihal eden Prof. Dr. Haluk Dursun, onunla bir projede tanışmış lise öğrencisi Enes Kerim Şafak’ın gözüyle “Osmanlı Tipi Bir Alim” yazısında anlatılıyor.

Tohum arşivinden “Arap Milliyetçiliği” makalesi, araştırmacı-yazar Davut Nuriler’in “Boşnak Milletinin Direniş Kültürü ve Saraybosna” yazısı, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman’dan “Kavramlar” kritiği, gazeteci-yazar Gülcan Tezcan’dan “Sinema Yerli ve Milli Dilini Gençlerle Bulacak” başlıklı yazısı, İstanbul Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol’dan “Bir Gün Halen 24 Saat mi?” başlıklı yazısı yer alıyor.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Yılmaz, “Erol Güngör ve Milliyetçilik” makalesiyle konuyu irdeliyor. Dergide, Abdurrahim Ayar tarafından hazırlanan bir kitap köşesi ve gazeteci-yazar Emine Dolmacı tarafından kaleme alınan “İyilikle Dünya Güzelleşir” yazısı da bulunuyor.

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