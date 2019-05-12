Tokat'ın 600 yıllık el baskısı yazması dünyaya tanıtılacak

Tokat Belediyesince, 600 yıllık geçmişi bulunan el baskısı yazmaların daha fazla tanıtılıp satışını artırmak amacıyla "Tokat Anne Yazmaları Projesi" hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Canikli Konağı El Sanatları Merkezinde düzenlenen kursa katılanlarla bir araya gelerek, "Tokat Anne Yazmaları Projesi"nin tanıtımını yaptı. Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 600 yıllık geçmişi bulunan yazmacılığın Tokat'ta önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Yapmayı planladıkları projeler arasında "Tokat Anne Yazmaları Projesi"nin ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Eroğlu, hanımefendiler ve yazmacı esnafla yazmacılığın büyüye büyüye devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Tokat'ın zengin bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu, el baskısı yazmacılığın da bunların başında geldiğine işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen misafirlerimiz Tokat'tan yazma almadan gitmez. Yazmalar annelerimizin başörtüsü, kardeşlerimizin fularıdır. Evrim geçirmek suretiyle tişört olmuştur, elbise olmuştur. Yazma bugün birçok alanda kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Yapılan anne yazmalarımızı kutu içine koyduk. Bu vesileyle tüm Türkiye'de hem satılmış hem de tanıtılmış olacak. Amacımız Tokat'ın yazmalarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Bu ürünler tanzim satış mağazalarımızda, Hanımeli Kültür Sanat Merkezimizde, gerekse esnafa verilerek satılacak. Belediyemizin internet sitesi başta olmak üzere ulusaldaki tüm alışveriş siteleriyle görüşeceğiz. İnternet üzerinden de yazmalar sipariş edilebilecek."

Eroğlu, sarı, beyaz ve kırmızı renklerle çalışıldığını, bunun dışında isme özel yazmalar yapılacağını anlatarak, "Kutuların üzerinde yazma ile üzerindeki desenlerin hikayesini anlatan yazı olacak. Hedefimiz Tokat yazmasını dünyaya tanıtmak, hanımefendilerin katkılarını ortaya koyup istihdamı artırmak" dedi.

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Şehit ailelerine yazma hediye edildi

Eyüp Eroğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ile şehit eşlerine bin yazma dağıtımına da başlandığını kaydederek, "Vatan için canlarını feda edenleri de unutmadık. Şehit ailelerini ziyaret ettik. Anneler Günü'nde evlatları, eşleri yok. Bizleri evlatları yerine koysunlar. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutladık. Anne yazmalarıyla şehit annelerimizi bütünleştirerek projemizi başlatmış olduk" ifadesini kullandı.

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