Toplu aşı da yok kapanma da yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu üzerinden aşı propagandası yapan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) tepki gösterdi. Koca, Kovid-19’a karşı aşı ya da kapanma benzeri tedbirlerin asla gündemde olmadığını yineledi. Yakın tarihte hayatını kaybeden Dr. Mahmutluoğlu’nun vefatının hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:





AŞI ÜRETİCİLERİ İSTİYOR

“Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor. Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere ‘sosyal bir depresyona’ sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur.” Koca, insan sağlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını aktardı.





BOYUN EĞMEDİK EĞMEYECEĞİZ

Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propagandanın eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabası olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti: “Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Kovid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır.

Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Kovid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.”



