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Topraktan çıkmaya başladılar: Doğru yer bulursanız günlük 2 bin liradan fazla getirisi var

Topraktan çıkmaya başladılar: Doğru yer bulursanız günlük 2 bin liradan fazla getirisi var

11:364/04/2025, Cuma
IHA
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Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ithal ediliyor.
Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ithal ediliyor.

Bahar aylarında yumuşayan topraktan çıkmaya başlayan salyangozlar, birçok kişi tarafından toplanıp alıcılara kilosu 35 liradan satılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde mart ve nisan yağmurlarıyla yumuşayan topraklar gençler ve kadınlara ek gelir imkanı sunuyor.


Topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozlarını toplayan gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor. İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor.

Yurt dışına ithal ediliyor

İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.

Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ithal ediliyor. Birçok ülkede sevilerek tüketilen ancak Türkiye'de damak tadına uymaması nedeniyle talibi olmadığı için ihraç edilen salyangoz ürünleriyle ülkeye ciddi oranda ekonomik katkı sağlanıyor.

#Afyonkarahisar
#Toprak
#Salyangoz

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