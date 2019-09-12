Tören atlarına özel eğitim

Görevliler, Türkiye’de üretilen “tek yerli at ırkı” olduğu belirtilen Gemlik ırkının, doğumundan birliğe gönderilmesine kadar atçılık ve süvari kültürünün tüm aşamalarını uyguluyor. Bu merkezde yetiştirilen atların, 2002’den bu yana, “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” de bulunuyor.

Merkezde 4 yaşına kadar temel eğitimleri tamamlanan atlar, Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı’na gönderiliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki atlı tören kıtasının aralarında olduğu ilgili birliklere nakledilen atlar, Külliye’de A tipi resmi törenlerde görevli Kara Kuvvetleri Süvari Birliği’nce kullanılıyor. Gemlik ırkı atlardan, 18 yılda 244 birey yetiştirildi.