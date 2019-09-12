Hayat Tören atlarına özel eğitim
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Tören atlarına özel eğitim

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en kapsamlı köpek ve at eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünye sinde yetiştirilen “Gemlik ırkı” atlar, devlet protokolü törenlerinde önemli görevler üstleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Görevliler, Türkiye’de üretilen “tek yerli at ırkı” olduğu belirtilen Gemlik ırkının, doğumundan birliğe gönderilmesine kadar atçılık ve süvari kültürünün tüm aşamalarını uyguluyor. Bu merkezde yetiştirilen atların, 2002’den bu yana, “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” de bulunuyor.

Merkezde 4 yaşına kadar temel eğitimleri tamamlanan atlar, Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı’na gönderiliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki atlı tören kıtasının aralarında olduğu ilgili birliklere nakledilen atlar, Külliye’de A tipi resmi törenlerde görevli Kara Kuvvetleri Süvari Birliği’nce kullanılıyor. Gemlik ırkı atlardan, 18 yılda 244 birey yetiştirildi.

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