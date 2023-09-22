Toz taşınımı bugünden itibaren Türkiye'de etkili olacak

Kuzey Afrika'dan kalkan tozlar, bugünden itibaren etkili olacak.Yurdun Güneydoğu, Marmara ve Ege bölgelerinde görülecek.

Toz taşımının hafif düzeyde kalacağını belirten, Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde, Suriye ve Irak sınırındaki il ve ilçelerimizde hafif düzeyli toz taşımının 3 günlük periyotta var. Kuzey Afrika'dan kalkan tozların Akdeniz'i geçerek Yunanistan, ülkemizin kıyı Ege ve Marmara'nın atısında hafif etkili olacağını tahmin ediyoruz" bilgisini verdi.