Trabzon Basın Tarihi Müzesi açıldı

Baskı kalıplarından fotoğraf makinelerine, gazetelerden dergilere birçok basın yayın materyalinin sergilendiği Trabzon Basın Tarihi Müzesi’nin açılışı yapıldı. Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde açılan müzeye, şehirde görev yapan basın mensupları ve kurumların yanı sıra Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Aydın'daki gazeteciler katkıda bulundu. Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Hürriyet gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar müzeye kamera, teleks ve faks cihazı bağışladı. Üç katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane de yer alıyor.