Hayat Trabzona kendi Kızılayını kurdu
AKTÜEL

​Trabzon'a kendi Kızılay'ını kurdu

Trabzon'a kendi Kızılay'ını kurdu

Trabzon’da yaşaya 56 yaşındaki oduncu Kenan Sivrikaya, kendi çabalarıyla kurduğu adeta Kızılay gibi çalışan dernekle insanlara kan ihtiyacını ulaştırıyor. Trabzon'da ameliyat olacak yengesine kan bulmak için verdiği mücadeleden etkilenen Kenan Sivrikaya, bir dernek kurdu ve başkalarının da kendileri gibi sıkıntı yaşamaması için kendisini gönüllü kan bulma işine adadı.

Haber Merkezi IHA
Kendi mesleği odunculuk olan Kenan Sivrikaya, dernek kurarak vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya başladı.
Kendi mesleği odunculuk olan Kenan Sivrikaya, dernek kurarak vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya başladı.

Trabzon’da odunculuk yapan 56 yaşındaki Kenan Sivrikaya, 1992 yılında yengesine lazım olanı kanı bulmak için uzun süre uğraştı. Bu mücadelesinden etkilenen Sivrikaya, başkalarının da kendisi gibi sıkıntı yaşamaması için dernek buldu. Trabzon Kan Hastaları Yardımlaşma Derneği’ni kuran Sivrikaya, yaklaşık 15 bin kişinin kan grubunu, cep telefonunu ve adreslerini alarak kan ihtiyacını olanlara ulaştırıyor. Adeta bir Kızılay gibi çalışan Sivrikaya’nın kurduğu derneğin bir binası yok ancak derneğin kuruluş gayesine kendisini adayan bir başkanı var.

Hobisi işi oldu

Hobi olarak başladığı bu işe görev olarak devam ettiğini belirten Kenan Sivrikaya, “1992 yılında rahmetli yengeme kan ihtiyacı oldu arkadaşlardan tedarik ettik. Daha sonra tedarik ettiğimiz arkadaşların kan ihtiyaçları oldu. Bunlardan bir şekilde hastası olan oldu. Onlara yardımcı olmaya çalıştık böyle başladı. Önce küçük küçük not kağıtlarına not aldık daha sonra dükkanımdaki veresiye defterinin arkasına not aldık. Baktık olacak gibi değil defter yapmaya karar verdik. Hobi olarak başladı, görev olarak devam ediyor” dedi.

Ailece düzenli kan veriyorlar

Yaklaşık 15 bin kişinin kan grubunun deftere kayıtlı olduğunu vurgulayan Sivrikaya, “Dört yıldan beri de bir derneğimiz var ancak lokalimiz yok. Ben nerede dernek orada. Şu ana kadar yaklaşık olarak ben 30 defa trombosit kan verdim. Sayı tutmadım rakam belirlemedim. Oğlumda aynı yoldan devam ediyor. Kendisi üniversite öğrencisi buraya geldi mi trombosit kan için hemen hastaneye gönderiyorum. Ailece kan vermeye çalışıyoruz. Bakanlığa müracaat edip derneği kurduğumuz zaman bizi sosyal aktivite içerisine koydular. Okullarda bununla ilgili seminerler düzenledik. Daha önce Trabzon’da öğrenci, polis, asker, memur olarak görev yapıp ta bize katılan arkadaşlar tayin olduktan ya da mezun olup memleketlerine gidenlerin de kayıtlarını tutmaya devam ediyorum. Şu anda deftere kayıt ettiğim sayı 15 binin üzerinde. Bunların hepsi kan veremediyse örneğin bir kişi vardır belki de 10 defa trombosit verdi. Dolayısıyla tam olarak bir sayı tutmadık. Bunların hepsine ulaşamazsak bile yüzde 90’a ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu
HAYAT
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Kaçamak ve 2 Arada'nın vizyon tarihi belli oldu

Deve güreşlerinden elde edilen gelirle halı saha yapılacak
HAYAT
Deve güreşlerinden elde edilen gelirle halı saha yapılacak

Antik kentin koruyucusu Hatun nineye duygulandıran jest
HAYAT
Antik kentin koruyucusu Hatun nineye duygulandıran jest
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sahaya kesici aletle Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar

Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar
93 terörist daha etkisiz

93 terörist daha etkisiz

Şubat ayında düzenlenen operasyonların bilançosu açıklandı.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayı TÜFE yüzde 19.67, ÜFE 29.59 oldu.

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

​Seçimlere sayılı günler kala istifa eden CHP'li üyeler topluca AK Parti rozeti taktı.

FETÖnün F-16 casusluğu

FETÖnün F-16 casusluğu

ASELSAN'daki kripto yapılanması deşifre edildi.
PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

İşbirliği yapan terör örgütleri teröristleri saldı.
Şiddetli yağış geliyor

Şiddetli yağış geliyor

​Meteoroloji'den Türkiye'nin güneyi için uyarı.
Hortum 22 can aldı

Hortum 22 can aldı

​ABD'yi vuran hortum felaketi her şeyi yıktı geçti.
Son düzlükte yeni taktik

Son düzlükte yeni taktik

AK Parti'nin kampanyasında üçüncü aşama başladı.
Adalaraücretsiz ulaşım

Adalaraücretsiz ulaşım

Binali Yıldırım, müjdeyi Büyükada'da verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.