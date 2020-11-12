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Hayat Trabzonda bulunmuştu Yozgatta öldürüldü
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Trabzon'da bulunmuştu Yozgat'ta öldürüldü

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Kuş, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.

Haber Merkezi DHA
Toy kuşu, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.
Toy kuşu, uydu ve radyo frekanslarıyla takip ediliyordu.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu’da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu, 20 Ekim günü Akçaabat'ta bitkin halde bulundu. Yakalı toy kuşu, kedilere yem olmaktan kurtarılarak kuş gözlemcileri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kazakistan'da üretilip sırtında takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edilen göç yorgunu kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya salındı.

Kuş gözlemcisi şans eseri nesli tükenmekte olan köpek boyutundaki saz kedisini görüntüledi
OYNAT 00:49
Kuş gözlemcisi şans eseri nesli tükenmekte olan köpek boyutundaki saz kedisini görüntüledi
Kuş gözlem rehberi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, gözlem yapmak için gittiği alanda Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisini görüntüledi. Yoğurtçuoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi ile şans eseri göz göze geldiğini söyledi. Yerin bilgisini paylaşmayacağını belirten Yoğurtçuoğlu, gördüğü kedinin yaklaşık olarak bir köpek boyunda olduğunu belirtti. İlk gözlemlediği saz kedisinin dişi olduğunu ifade eden Yoğurtçuoğlu, şunları anlattı: 'Şans eseri dişi saz kedisini gördüğüm alana kameralar yerleştirdim. Bu sefer hem erkek bireyi hem de dişiyi bir arada görüntülemeyi başardım. Türün soyu tehlike altında olduğundan yer bilgisi paylaşmayacağım ancak bu alan bugüne kadar kayıtların olduğu yerlerden tamamen bağımsız yeni bir alan. Zaten korunaklı bir yer olduğunu düşündüğüm için türü riske atmamak adına lokasyonu şehir bazında bile paylaşmamayı uygun görüyorum. Maalesef bu endişem, yeri belli edilen hayvanların avcılar tarafından kaçak bir şekilde öldürülmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca fotoğrafını çekmek isteyenler de rahatsız edecektir. Buna engel olmak istiyorum'



600 kilometre uçabildi

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun 4 gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
FOTOĞRAF 12
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Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve sayıca çok az kalan benekli semenderler Türkiye’nin farklı kentlerinde görülmüştü.
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü çıkışındaki dere yatağında onlarca ölü semender bulundu.
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Karınları patlamış halde bulunan semenderler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
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Haydar Ermağan adında bir vatandaş, Her yıl deremizde bu hayvanları görüyorduk, ama bu sene hepsi ölü halde bulununca doğrusu çok korkuyoruz. Suyu bile içmiyoruz artık. Çünkü bu dereden su içiyoruz. Neden öldüler araştırılsın istiyoruz dedi.
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Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Title
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Title
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Title
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Title
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Title
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Title
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
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Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Nesli tükenmekte olan onlarca benekli semender ölü bulundu
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semenderlerin yumurta bırakma dönemlerindeki ani ölümleri tedirginliğe neden oldu. Onlarca su semenderi dere kenarında karınları patlamış halde bulundu.



‘Biz yaşatıyoruz, avcılar öldürüyor'


Trabzon’da yakalı toy kuşunun bakımını üstlenen ve kuşa 'Lazize' ismini veren Hakan Kahraman, “2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı Türkiye'de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi” dedi.

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