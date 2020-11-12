Trabzon'da bulunmuştu Yozgat'ta öldürüldü

Kuş gözlemcisi şans eseri nesli tükenmekte olan köpek boyutundaki saz kedisini görüntüledi

Kuş gözlem rehberi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, gözlem yapmak için gittiği alanda Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisini görüntüledi. Yoğurtçuoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi ile şans eseri göz göze geldiğini söyledi. Yerin bilgisini paylaşmayacağını belirten Yoğurtçuoğlu, gördüğü kedinin yaklaşık olarak bir köpek boyunda olduğunu belirtti. İlk gözlemlediği saz kedisinin dişi olduğunu ifade eden Yoğurtçuoğlu, şunları anlattı: 'Şans eseri dişi saz kedisini gördüğüm alana kameralar yerleştirdim. Bu sefer hem erkek bireyi hem de dişiyi bir arada görüntülemeyi başardım. Türün soyu tehlike altında olduğundan yer bilgisi paylaşmayacağım ancak bu alan bugüne kadar kayıtların olduğu yerlerden tamamen bağımsız yeni bir alan. Zaten korunaklı bir yer olduğunu düşündüğüm için türü riske atmamak adına lokasyonu şehir bazında bile paylaşmamayı uygun görüyorum. Maalesef bu endişem, yeri belli edilen hayvanların avcılar tarafından kaçak bir şekilde öldürülmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca fotoğrafını çekmek isteyenler de rahatsız edecektir. Buna engel olmak istiyorum'