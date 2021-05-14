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Hayat Tren seferleri normale dönüyor
AKTÜEL

Tren seferleri normale dönüyor

Yüksek Hızlı Trenler, bölgesel trenler, Marmaray ve Başkentray seferleri, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet verecek. YHT'ler yüzde 50 doluluk oranıyla günde 22 sefer yapacak. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu ile Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı ile Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan ile Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek

Haber Merkezi AA
Tren seferleri normale dönüyor
Arşiv

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, tam kapanma uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu tren seferlerine ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafe kuralı dahilinde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek ve günde 22 sefer yapacak.

  • Tren biletlerinin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak.

İstanbul’da tam kapanma öncesi 'metro seferlerine' yeni düzenleme
GÜNDEM
İstanbul’da tam kapanma öncesi 'metro seferlerine' yeni düzenleme

Bölgesel trenler de kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.

17 günlük tam kapanma başladı belgesiz yola çıkanlara ceza yazıldı
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Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu.
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Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.
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İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.
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Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim dedi.
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Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı.
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Denetimler devam ediyor.
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.
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Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara, 68 bin 380 TL kısıtlama ve maske cezası uyguladı.
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Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı.
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Ayrıca İlçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı.
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Kocaeli’ye giriş ve çıkış noktalarında da ekipler tarafından denetim gerçekleştiriliyor.
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Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurularak vatandaşların sokağa çıkma belgeleri ve şehirlerarası ulaşım izinleri soruluyor.
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Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen vatandaşlara para cezası kesiliyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kandıra gişelerinde de polis ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktasında yapılan denetimlerde, kısıtlama ihlali yapan çok sayıda vatandaş hakkında idari işlem yapıldı
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Yapılan denetimler sırasında, durdurulan bir otomobil içerisinde 3 gencin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Kaza yaptıkları için eve gidemediklerini söyleyen şahıslar, dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. 3 şahsa polis ekipleri tarafından 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Kayseri’den dönerken kaza yaptıkları için kısıtlama saatinde eve dönemediklerini söyleyen şahıslardan biri, “Kayseri’den dönüyoruz. Aracımız kaza yaptı. O yüzden geç kaldık. Memur arkadaşlar ceza yazdı. Hatamız neyse cezamızı çekeceğiz” dedi.
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17 günlük tam kapanma başladı belgesiz yola çıkanlara ceza yazıldı
Koronavirüs ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gecesinde polis birçok noktada gece boyunca denetim yaptı. Denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.
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