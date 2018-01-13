TRT Belgesel Ödülleri'ne başvurular başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 78 ülkeden toplam 677 film ile rekor katılımın olduğu ve bu yıl 10'uncusu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" için başvurular alınmaya başlandı.

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin Türkiye'de seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı bir zemin oluşturmanın hedeflendiği organizasyona, bu yıl rekor bir katılımın olması bekleniyor.

TRT Belgesel Ödülleri'ne başvuru için son tarih 16 Şubat olarak belirlenirken, başvuruların sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları 12 Mart'ta açıklanacak.

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Finale kalan filmler, geçen yıllarda olduğu gibi, halka açık ve ücretsiz gösterimlerle, yönetmenlerinin de katılımıyla 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde belgeselseverlerle buluşacak.

Ayrıca gösterimlerle eş zamanlı yapılacak seçici kurul değerlendirmeleri sonrasında, 14 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kazananlara ödülleri verilecek.

Katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılımın ücretsiz olduğu yarışmada en iyi film ödülleri, ulusal profesyonel kategoride 45 bin lira, öğrenci filmleri kategorisinde 20 bin lira olarak belirlendi.

Uluslararası yarışmadaki en iyi film ödülü ise 10 bin avro olacak. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel para ödülü daha bulunacak.

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Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri, "www.trtbelgesel.com" adresinden edinebilecek.