Hayat TRT Belgeselin Su Savaşları gönülleri fethediyor
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TRT Belgesel'in 'Su Savaşları' gönülleri fethediyor

Belgeselciliğe farklı bir boyut kazandıran TRT Belgesel’in Su Savaşları yapımı, Afrika’nın en ücra köylerine giderek su kuyusu açarak orada yaşananları kayıt altına alıyor. Suyu bulduklarında insanların yaşadıkları sevinci anlatan programın sunucusu Çağlar Demirkapı, “Onun kutlaması hiç bitmesin istersiniz” dedi.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
​TRT belgeseli Su Savaşları gönülleri fethediyor
Su Savaşları belgeseli

Tüm dünyada tükenmekte olan doğal kaynaklardan biri de su. Orta vadede dünya genelinde suyla ilgili ciddi problemler yaşanabileceğini söylüyor uzmanlar. TRT Belgesel kanalında 22. bölümü yayınlanan Su Savaşları belgeseli işte buna dikkat çekmek için yola çıktı. Türk sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerin yardımıyla bugüne kadar sadece Afrika’da 25 binin üzerinde su kuyusu açtı. “Biz bunun belgeselini üretebilir miyiz?” diyerek kolları sıvayan ekip, 2008’de ilk bölümü çekmek için Nijer’in yolunu tutuyor.

Çağlar Demirkapı
Çağlar Demirkapı

DUYGULAR TAMAMEN GERÇEK

A23 Medya’nın yapımını üstlendiği ve TRT Belgesel’de yayınlanan Su Savaşları belgeselinin yönetmeni Bilal Eroğlu, Projenin başından bu yana Nijer, Tanzanya, Zanzibar, Nepal, Hindistan Ovası, Madagaskar, Gambiya, Senegal gibi birçok bölgeye gittiklerini söyledi. Gittikleri köylerin su problemi aynı değil. Kimi köyde yeraltı su kuyusu açılıyor, kimi yerde de temiz olmayan suyu arıtarak insanlara ulaştırıyorlar. Nihayetinde izleyicilere gelen görüntüler, günler süren çalışma, heyecan içindeki bekleyiş ve o coşkulu karşılaşma.

SU BAĞIŞLARI ON KAT ARTMIŞ

Eroğlu, “Oradaki halkın duygusu tamamen gerçek. Bir sürü ilginç olay yaşıyoruz ama bunların belgesel içinde anılacak olanlarını zaten bölümlerimizde gösteriyoruz. Örneğin Gambiya’da bir köye gittiğimizde bir kız çocuğu doğmuştu. İsmini bizim koymamızı istediler. Orada şu an Tuba isminde bir kız çocuğu var. Ekip üyelerimiz çok tatlı insanlar. Ceplerine tokalar, balonlar doldurur, gittikleri yerde çocuklara dağıtırlar. Çalıştığımız köylerde etrafımızda iki yüz üç yüz çocukla hareket ediyoruz. Onlar bizi hikâyeden hikâyeye taşıyor. Senegal’de gittiğimiz köyün takımı finale kalmış, kazanırlarsa bir üst lige çıkacak, kupa alacaklardı. Kupayı aldık, o bölümün finali kupaydı. Bizi en mutlu eden şeyse, sivil toplum kuruluşlarının, program yayına başladıktan sonra su bağışlarının on kat arttığını söylemeleri oldu” diyerek anlatıyor yaşananları.

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