TRT belgeselleri ödüllendirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle TRT tarafından düzenlenen “13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Yarışması” bugün başlıyor. 6 Haziran’a kadar sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri yapılacak, alanında uzman isimler konuk edilecek.

180 ülkeden, 2 bin 618 projenin başvurduğu etkinlikte, 79 finalist ödül için yarışacak. Atlas Sineması, Grand Pera Sinema Salonu ve AKM Yeşilçam Sineması’nda halka açık film gösterimlerinin düzenleneceği yarışmada, sektörün önemli isimleriyle söyleşi, panel ve masterclass eğitimleri de düzenlenecek.TRT 2’de etkinliğe özel hazırlanan yayınlar her akşam izleyiciyle buluşacak.