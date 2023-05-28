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TRT dizisiyle adını duyuran oyuncu Merve Dizdar Cannes’ta Türkiye’yi karaladı

TRT'de oynadığı diziyle adını duyuran oyuncu Merve Dizdar'a, 76. Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülü verildi. Ancak Dizdar, kazandığı ödülün önüne geçecek bir skandala imza attı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Dizdar, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı. Dizdar, konuşmasında Türkiye'de kadınların aşağılandığını, hak etmedikleri bir hayatı yaşadıklarını ileri sürerek algı oluşturmaya çalıştı.

00:08 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
76. Cannes Film Festivali'nde 'ödül kazanan' oyuncu Merve Dizdar Türkiye'yi karaladı.

76. Cannes Film Festivali'nde 'ödül kazanan' oyuncu Merve Dizdar Türkiye'yi karaladı.

Geçtiğimiz yıllarda TRT 1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisiyle adını duyuran oyuncu Merve Dizdar, Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi karaladı.

Oyuncu Dizdar'a, 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü verildi.

Ancak Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalayan ifadeler sarf etti.



Avrupa'ya giden muhalif kesimin Türkiye'yi kötülediği akıma kapılan Dizdar, konuşmasında Türkiye'de kadınların aşağılandığını, hak etmedikleri bir hayatı yaşadıklarını ileri sürerek algı oluşturmaya çalıştı.

"Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen kadınlar"

Konuşmasında kadınlara 'karşı koyma' mesajı da veren Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemiş bir kadın. Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

Bu ödülü; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

Dizdar'dan Fincancı'yı destekleyen sözlere alkış

Öte yandan oyuncu Merve Dizdar, 2022 yılının sonlarında gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali'ne katılmıştı. Dizdar burada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışlamış ve çok tepki çekmişti.

#Merve Dizdar
#76. Cannes Film Festivali
#'en iyi kadın oyuncu' ödülü
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