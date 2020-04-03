TRT 'Evde Kal'anlar için yepyeni bir yayın kuşağı hazırlıyor: Nostaljik filmlerden, spora kadar...

TRT, halkın koronavirüs mücadelesinde onlarca farklı içerikle yanında olduğunu açıkladı. 'Evde Hayat Var' sloganıyla yola çıktıklarını duyuran TRT, belgesel kuşağı, maçlar, spor, dizi ve filmlerle izleyenlerinin yanında olduğunu belirtti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evde kal'anlar için evler hayat dolsun diye kısa sürede yepyeni bir yayın kuşağı hazırladık. Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı türde içerik TRT ekranlarında olacak. Evde kalın'' dedi.

#Evdekal'anlar için evler hayat dolsun diye kısa sürede yepyeni bir yayın kuşağı hazırladık.



Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı türde içerik TRT ekranlarında olacak.



Evde kalın.

TRT ile #EvHayatDolu pic.twitter.com/NVcOzRaV5X — ibrahim eren (@ibrahimeren) 3 Nisan 2020

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