Hayat TRT Evde Kalanlar için yepyeni bir yayın kuşağı hazırlıyor Nostaljik filmlerden, spora kadar
AKTÜEL

TRT 'Evde Kal'anlar için yepyeni bir yayın kuşağı hazırlıyor: Nostaljik filmlerden, spora kadar...

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında halkın 'evde kal'ması için çağrılar sürüyor. TRT, konuyla ilgili yepyeni bir yayın kuşağı hazırladığını duyurdu. Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşama kadar farklı içeriklerle ekranlarda olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren.

TRT, halkın koronavirüs mücadelesinde onlarca farklı içerikle yanında olduğunu açıkladı. 'Evde Hayat Var' sloganıyla yola çıktıklarını duyuran TRT, belgesel kuşağı, maçlar, spor, dizi ve filmlerle izleyenlerinin yanında olduğunu belirtti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evde kal'anlar için evler hayat dolsun diye kısa sürede yepyeni bir yayın kuşağı hazırladık. Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı türde içerik TRT ekranlarında olacak. Evde kalın'' dedi.

Sağlık Bakanlığı canlı yayında gerçekleştirdi
HAYAT
Sağlık Bakanlığı canlı yayında gerçekleştirdi

Hayata dair her şey Şehir Ekranı'nda
HAYAT
Hayata dair her şey Şehir Ekranı'nda
Abone Ol Google News
20 Nisana kadar durduruldu

20 Nisan'a kadar durduruldu

​Koronavirüs önlemlerinde yeni karar.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi
Kimlerin gireceği açıklandı

Kimlerin gireceği açıklandı

​Yasak getirilen şehirlerle ilgili flaş açıklama.
Verilerdeki <br>iki kritik detay

Verilerdeki
iki kritik detay

​Vefat edenlerin ikincil hastalıkları dikkat çekti.
20 yaş altına <br>sokağa çıkma yasağı

20 yaş altına
sokağa çıkma yasağı

30 büyükşehir ve Zonguldak giriş çıkışa kapatıldı.
Altmış dokuz kayıp

Altmış dokuz kayıp

Bakan Koca, yeni tedbirler alındığını da açıkladı.
Güvenlik <br>Konseyini topladı

Güvenlik
Konseyini topladı

Putin'den Rusya ekonomisi için kritik tespit.
On beş gündür <br>denizde bekliyorlar

On beş gündür
denizde bekliyorlar

​Gemideki Türklerin test sonuçları açıklandı.
900 milyonu aştı

900 milyonu aştı

​Türkiye, zor günlerde tek yürek oldu.
Atama listesi ve <br>takvim yayımlandı

Atama listesi ve
takvim yayımlandı

​Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi.
Terörist cenazesinde<br>koronaya davetiye

Terörist cenazesinde
koronaya davetiye

​Kol kola girip yürüdüler, el ele tutuşup halay çektiler...
Türkiye'de virüs önlemleri

Türkiye'de virüs önlemleri

​AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarda bulundu.
Tutuklandı

Tutuklandı

Kuran'ı Kerim ile dalga geçmişti, inkar etti.
TTB konuşuyor<br>Suriyeli doktorlar çalışıyor

TTB konuşuyor
Suriyeli doktorlar çalışıyor

Hiçbir ücret talep etmeden kontrol noktalarında ateş ölçüyorlar.
İngiltere'ye<br>virüs 'kit'lemişler!

İngiltere'ye
virüs 'kit'lemişler!

​Test kitlerinde korona çıktı, teslimat durdu.
Her hafta<br> bir camide

Her hafta
bir camide

Diyanet, cuma namazı açıklaması yaptı.
Şeytanın bile aklına<br>gelmeyecek hainlik

Şeytanın bile aklına
gelmeyecek hainlik

​Sahte belge hazırlayıp Sağlık Bakanlığına saldırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.