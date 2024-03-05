|
Hayat

TRT 'Geleceğin İletişimcileri'ni arıyor

04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 03:40 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”na başvurular başladı. Odağına gençleri alan yarışma, geleceğin medyasını şekillendirecek bireyleri yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik ediyor. Özgün düşünceleri ödüllendirmek ve gençleri nitelikli ürünler ortaya çıkarmak konusunda destekleyen yarışmaya bu yıl Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası başlıklarında eser yollayacak. 12 farklı kategoride toplam 36 ödülün verileceği yarışmaya 5 Temmuz’a kadar trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden başvurulabilecek. Yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek.

#aktüel
#TRT
#Teknoloji
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gümüşhane imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri akşam ezanı saati