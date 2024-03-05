TRT 'Geleceğin İletişimcileri'ni arıyor

Bu yıl 10’uncusu düzenlenecek “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”na başvurular başladı. Odağına gençleri alan yarışma, geleceğin medyasını şekillendirecek bireyleri yenilikçi, kaliteli ve farklı içerik üretmeye teşvik ediyor. Özgün düşünceleri ödüllendirmek ve gençleri nitelikli ürünler ortaya çıkarmak konusunda destekleyen yarışmaya bu yıl Radyo Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası başlıklarında eser yollayacak. 12 farklı kategoride toplam 36 ödülün verileceği yarışmaya 5 Temmuz’a kadar trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden başvurulabilecek. Yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek.