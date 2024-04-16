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TRT ortak yapımı Cannes’da prömiyer yapacak

14-25 Mayıs’ta 77. kez gerçekleşecek Cannes Film Festivali, ana seçkisine TRT ortak yapımı “Pol Pot ile Randevu” filmini aldı.

04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 03:04 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Fransa’da dünya prömiyerini gerçekleştirecek Türkiye, Kamboçya, Fransa ve Katar ortak yapımı filmi Kamboçyalı yönetmen Rithy Panh yönetti. 1978’de geçen film, üç yabancı gazetecinin Kamboçya’ya, rejimin lideri Pol Pot ile özel bir röportaj yapmak üzere davet edilmesi ve gördükleri soykırım karşısında yaşadıklarını konu alıyor. Filmin senaryosu, gazeteci Elizabeth Becker’in “When the War is Over” (Savaş Bittiğinde) kitabında yer verdiği anılarından esinlenerek yazıldı.



#TRT
#Cannes Film Festivali
#Aktüel
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