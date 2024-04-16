TRT ortak yapımı Cannes’da prömiyer yapacak

Fransa’da dünya prömiyerini gerçekleştirecek Türkiye, Kamboçya, Fransa ve Katar ortak yapımı filmi Kamboçyalı yönetmen Rithy Panh yönetti. 1978’de geçen film, üç yabancı gazetecinin Kamboçya’ya, rejimin lideri Pol Pot ile özel bir röportaj yapmak üzere davet edilmesi ve gördükleri soykırım karşısında yaşadıklarını konu alıyor. Filmin senaryosu, gazeteci Elizabeth Becker’in “When the War is Over” (Savaş Bittiğinde) kitabında yer verdiği anılarından esinlenerek yazıldı.