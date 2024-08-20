TRT World belgeseli DIG Awards’ta finalist oldu

Gazzelilerin son sığınağı Refah’ı anlatan TRT World yapımı “No Escape: Voices from Rafah (Kaçış Yok: Refah’tan Sesler)” dünyanın en prestijli gazetecilik ödüllerinden DIG Awards’un (DIG Ödülleri) finalisti oldu. Yapımcılığını gazeteci Zümrüt Sönmez’in, TRT World’ün Gazze muhabiri Nizar Sadawi ile üstlendiği belgesel, Sadawi’nin hem bir gazeteci hem de Gazzeli olarak savaşın içindeki tecrübesine odaklanıyor. Belgeselin kazanması durumunda, 18-22 Eylül’de ​​İtalya’nın Modena şehrinde düzenlenecek törende ödülüne kavuşacak.