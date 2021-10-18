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“TRT World Forum 2021” yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum’dan Dünyaya Seslenecek

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“TRT World Forum 2021” yarın başlıyor
“TRT World Forum 2021” Yarın Başlıyor

“Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2021, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla yarın başlıyor.

Bu yıl 33 ülkeden 100’e yakın konuşmacının katılımıyla 5’incisi düzenlenecek olan TRT World Forum’da liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimler “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” başlığı altında küresel sorunlara yeni bakış açıları ve yaklaşımlar getirecek.

19 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan TRT World Forum 2021’de iki gün boyunca; iklim ve küresel sağlık krizlerinden uluslararası ekonomik kalkınmaya, Avrasya'nın yükselişinden dijital yönetişime kadar daha birçok önemli konu alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve açıklamaları dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile diğer çevrimiçi etkinliklerdeki formatlardan benzersiz bir deneyim sunan TRT World Forum 2021’de ayrıca ünlü sanatçılar tarafından sanal konserler de gerçekleştirilecek.

TRT World Forum 2021’e kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için; www.trtworldforum.com

TRT World Forum 2021’i canlı takip etmek için;

https://twitter.com/trtworldforum

https://www.youtube.com/channel/UC7hCyOrxFLSSyyonWLVcreg
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