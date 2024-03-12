TRT’den 12 Mart özel yayını

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü TRT ekran ve radyolarından özel içeriklerle anılacak. TRT 2'de 13.15'te "Kelimeler ve Şeyler" programı, 17.30'da ekrana gelecek "Bir Hilal Uğruna-İstiklal Marşı" programı, TRT Belgesel'de, 21.00'de yayınlanacak "O Günün Hikayesi-İstiklal Marşı'nın Kabulü" belgeseli yayınlanacak. TRT Kurdi'de "Mehmet Akif Ersoy" belgeseli 16.30’da yayınlanacak. Rafadan Tayfa'nın İstiklal Marşı özel bölümü ve İstiklal Marşı’nın yazılma hikayesinin anlatıldığı kısa video, 10.35, 15.30 ve 19.35’te TRT Çocuk'ta izlenebilecek. TRT Müzik, TRT Radyo 1, TRT FM, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Bölge radyolarında da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yılı işlenecek.