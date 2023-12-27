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Hayat

TRT’den Akif için özel içerikler

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında özel içeriklerle TRT’de anılıyor.

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:22 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Akif Ersoy.
Mehmet Akif Ersoy.

Telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinlenilerek Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu edinen “Kurtuluş Hattı” filmi bu akşam 22.35’te TRT 1’de ekranlara gelecek. Bugün “Kelimeler ve Şeyler-Mehmet Akif Ersoy” programı saat 11.30’da, Akif’in konuşulacağı “Tarih Söyleşileri” programı ise 20.00’de TRT 2’de izleyicilerle buluşacak. TRT Türk, TRT Kurdi, TRT Müzik, TRT Çocuk ve TRT Radyolarında da milli şair için özel programlar yer alacak.



#Mehmet Akif Ersoy
#TRT
#Aktüel
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