TRT’den Akif için özel içerikler

Telgraf memuru Hamdi Bey’in hayatından esinlenilerek Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu edinen “Kurtuluş Hattı” filmi bu akşam 22.35’te TRT 1’de ekranlara gelecek. Bugün “Kelimeler ve Şeyler-Mehmet Akif Ersoy” programı saat 11.30’da, Akif’in konuşulacağı “Tarih Söyleşileri” programı ise 20.00’de TRT 2’de izleyicilerle buluşacak. TRT Türk, TRT Kurdi, TRT Müzik, TRT Çocuk ve TRT Radyolarında da milli şair için özel programlar yer alacak.