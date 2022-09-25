TRT’den futbolseverlere çağrı

Bu çerçevede, TRT yayınlarını Türkiye’den uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için “Türkiye kapsama alanı güncel frekansbilgileri” TRT’nin ilgili platformlarında duyuruldu. İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin; TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

Faroe Adaları – Türkiye karşılaşması bu akşam canlı yayınla TRT 1’de

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı maçında ise A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları’na konuk olacak. Bu akşam (25 Eylül 2022 Pazar) saat 21.45’te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bu kapsamda futbolseverlerin Türkiye’nin C Ligindeki bu son karşılaşmasını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

TRT HD Türkiye Kapsaması TÜRKSAT Frekans Bilgisi

Uydu: TÜRKSAT 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4

FIFA 2022 Dünya Kupası her zamanki adresi TRT’de

Bu yıl 22.'si düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da gerçekleştirilecek. Dünyanın heyecanla beklediği ve Katar-Ekvador maçıyla başlayacak turnuvadaki tüm maçlar her zaman olduğu gibi yine TRT ekranlarında olacak. Uydu üzerinden TRT’deki bu büyük şöleni Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverlerin TRT uydu frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.