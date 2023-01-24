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Hayat

TRT’den Küçük Zeynep’e anlamlı sürpriz

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri, hareket bozukluğu olarak bilinen distoni hastası 11 yaşındaki Zeynep'i hastanede ziyaret ederek sürpriz yaptılar.

15:08 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
TRT Çocuk'un sevilen karakterleri distoni hastası Zeynep'i ziyaret etti.

TRT Çocuk'un sevilen karakterleri distoni hastası Zeynep'i ziyaret etti.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri, bu kez İstanbul'da bir hastanedeydi. Hayri, Kamil, Akın ve Mert karakterlerinin maskotları, distoni hastası olan 11 yaşındaki Zeynep'i hastanede ziyaret ederek moral verdi. Ziyarete TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuş, yapımcı İsmail Fidan da eşlik etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da küçük Zeynep'le telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Zeynep’in mutluluğuna ortak oldu.

TRT Çocuk'un sevilen karakterleri distoni hastası Zeynep'i ziyaret etti

Hareket bozukluğu olarak bilinen distoni hastası 11 yaşındaki Zeynep, geçtiğimiz günlerde beyin pili ameliyatı oldu. Ameliyat esnasında Zeynep’le sohbet etmesi gereken doktor, Zeynep'in bütün ameliyat boyunca en sevdiği çizgi film olan Rafadan Tayfa’dan bahsetmesi üzerine TRT’yle iletişime geçti. Ameliyat esnasında doktorun cep telefonu üzerinden Rafadan Tayfa çizgi filmini izleyen Zeynep, ameliyattan bir hafta sonra Rafadan Tayfa maskotlarının hastane odasında kendisine yaptığı sürprizle büyük sevinç duydu.

Moral için hastaneye gelen maskotlar Zeynep’e eğlenceli anlar yaşattı. Böyle bir sürprizi hiç beklemediğini söyleyen Zeynep, en sevdiği karakter olan Hayri’yi karşısında görünce çok mutlu olduğunu ifade etti.

Varol: Rafadan Tayfa: Galatik Tayfa'yı birlikte izleyeceğiz

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, Zeynep’e
“Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”
filmini birlikte izleme sözü vererek, “Bütün bu işi neden yaptığımızı, TRT'nin kamu yayıncısı olmakla ilgili motivasyonunu çok güzel anlatan bir örnek bu. Tam da bu yüzden biz işimizi çok özenle yapmaya çalışıyoruz. Zeynep’e de sözümüz oldu, hastaneyken filmi izleyemedi, hastaneden çıkar çıkmaz ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ filmini kendisiyle izleyeceğiz,” dedi.
#TRT
#Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
#Rafadan tayfa
27 dakika önce
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TRT’den Küçük Zeynep’e anlamlı sürpriz
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