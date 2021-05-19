Hayat TRTden Ses Getirecek Yeni Kanal
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TRT’den Ses Getirecek Yeni Kanal!

TRT tarafından yeni bir kanal daha kuruluyor. Yeni kanalın ismi bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım programında spor camiasından önemli isimlerin de yer alması bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
TRT’den Ses Getirecek Yeni Kanal!
​TRT’den Ses Getirecek Yeni Kanal!

TRT tarafından yeni bir kanal daha kuruluyor. Yeni kanalın ismi bugün açıklanıyor.

YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

TRT tarafından kurulan yeni kanalın ismi, logosu ve tüm detayları bugün düzenlenecek tanıtım programında belli oluyor. Kurulan yeni kanalın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayın hayatına başlayacağı yer alan bilgiler arasında.

TANITIM PROGRAMINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım programında spor camiasından önemli isimlerin de yer alması bekleniyor.

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