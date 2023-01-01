TRT’den yeni dizi Al Sancak

TRT’nin yeni dizisi Al Sancak, bu akşam seyircilerin beğenisine sunulacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı dizide Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yer alan ve birbirine son derece bağlı Pençe Timi’nin mücadelesi ele alacak. Dizide Pençe Timi’nde Yüzbaşı Ali’yi canlandıran oyuncu Güneş yaptığı açıklamada “Al Sancak’ın çekimleri sırasında, gerçek envanterler kullandık. Türk Silahlı Kuvvetleri bize çok destek oldu. Bence ilk defa bu kadar aksiyon dolu ve güçlü prodüksiyonlu bir iş çekildi” dedi. Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ kaleme aldı. Al Sancak ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.