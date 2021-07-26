TRT'nin 'Mahrem' dizisi izlenme rekorları kırıyor: FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatan belgesel milyonlarca kez izlendi

Mahrem için 3 yıl boyunca çalışma yapan yapımcılar birçok itirafçının ağzından örgütün karanlık yüzünü dinledi.

Fetullahçı terör örgütü üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”, TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Toplam 10 bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümünde FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor.

Belgeselin senaryosunu Gürkan Tanyaş'la birlikte kaleme alan, aynı zamanda "Mahrem"in yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu, yaptığı açıklamada, belgeselde, ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikayesini anlattıklarını söyledi.

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Yaklaşık 2 bin figüran oyuncunun yer aldığı ve yönetmen koltuğuna Hamit Coşkun'un oturduğu belgeselin çekimleri, 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi.



ÖRGÜTÜN ASKERİ YAPILANMASI İNCELENDİ

Kurutlu, Mahrem'in sözlük anlamının başkalarının duymaması gereken, gizli olan şey şeklinde açıklayarak, "FETÖ de örgüt içerisinde başkalarından gizlediği yapılanmasına 'Mahrem Yapılanma' diyor. Hatta örgütün elebaşı, mahrem yapılanmanın altını çizerek yatak odası olarak nitelendiriyor. Biz de bu projede o yapılanmayı ele aldığımız için projenin adına bu ismi verdik." dedi.

MİLYONLARCA DEFA İZLENDİ

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı Mahrem ilk bölümlerinden itibaren hem televizyonda hem de Youtube'da izlenme rekorları kırdı.

FETÖ mağdurlarının da ifadelerine yer verilen belgesel dizisi ilerleyen haftalarda da yeni bölümleriyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

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"Mahrem" belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.





SINAV SORULARININ DAĞITILMASI DA YER ALIYOR

Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.