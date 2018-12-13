Hayat Trump Batmanı gerçek sandı
AKTÜEL

Trump Batman'ı gerçek sandı

Batman serisinin en beğenilen aktörlerinden Christian Bale, Trump ile görüşmesi hakkında ilginç bir anı anlattı. Trump'ın kendisini gerçek Batman sandığını ifade eden Bale "Trump bana 'hadi ofise çıkalım' dedi. Galiba karatere büründüğüm için beni gerçekten de Bruce Wayne sanmıştı. Bana Wayne'mişim gibi davrandı. Ben de bozmadım, devam ettirdim, çok eğlenceliydi" dedi.

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Trump'ın bu davranışı sosyal medyada alay konusu oldu.
Trump'ın bu davranışı sosyal medyada alay konusu oldu.

İngiliz aktör Christian Bale, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırdığı yeni filmi Vice'ın galasında ABD Başkanı Donald Trump ile bir kez bir araya geldiğini açıkladı.

Ancak görüşmenin beklendiği gibi olmadığını belirten Bale, başkan olmadan önce bir araya geldiği Trump'ın kendisini gerçekten Batman filminde canlandırdığı Bruce Wayne karakteri sandığını açıkladı.

Trump benimle tanışmak istedi

"Trump Tower'da Batman filmi için çekimlerdeydik ve Trump benimle tanışmak istedi" diyen Bale "Bana 'hadi ofise çıkalım' dedi. Galiba karatere büründüğüm için beni gerçekten de Bruce Wayne sanmıştı. Bana Wayne'mişim gibi davrandı. Ben de bozmadım, devam ettirdim, çok eğlenceliydi. O dönemde başkanlığa aday olmasına dair hiçbir fikrim yoktu" dedi.

Trump'ın bu davranışı da sosyal medyada yine alay konusu oldu. Pek çok kişi Trump'a Batman kostümü giydirerek dalga geçti.

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