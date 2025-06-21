Tüm adayı kiraladı: Milyarder Jeff Bezos düğünü için masraftan kaçınmadı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nikah masasına oturmak için gün sayıyor.





Ünlü çiftin Venedik'teki milyon dolarlık düğününe dair detaylar gündem olmaya devam ediyor. TMZ'nin haberine göre, 61 yaşındaki Bezos ile ve 55 yaşındaki Sanchez hafta sonu için Venedik'te tarihi bir otele rezervasyon yaptırdı.





LÜKS YATTA EVLENEBİLİRLER

Çiftin, Aman Venice'de konaklayacağı bildirildi. TMZ'ye göre, otel 16. yüzyılda inşa edildi ve gecelik oda fiyatı 10 bin dolardan başlıyor. Otelin düğün kutlamaları için 25 Haziran Çarşamba'dan 29 Haziran Pazar'a kadar rezerve edildiği biliniyor.





Düğünün kesin tarihi ve yeri hala açıklanmadı. Ancak çiftin, Bezos'un lüks yatında veya Venedik bölgesindeki bir tarihi binada "evet" diyeceği düşünülüyor.





TÜM ADAYI KİRALADI!

Venedik'te aktivistler, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a karşı bir dizi protesto başlattı. Bu tören nedeniyle şehrin bazı bölgeleri kapatılabilir.





BBC'nin haberine göre, yüzlerce üst düzey konuğun 23-28 Haziran tarihleri ​​arasında Venedik'e akın etmesi bekleniyor.





İtalyan medyasına göre, düğün partisi neredeyse her lüks oteli ve birçok su taksisini rezerve etti.





KUTLAMALAR GÜNLERCE SÜRECEK

Daily Mail'in haberine göre ise Bezos, Venedik'in merkezindeki en büyük ve en görkemli binalardan biri olan Scuola Grande della Misericordia'yı, günlerce sürecek kutlamaların bir parçası olarak rezerve etti.





İddilara göre, Bezos'un 500 milyon dolarlık süper yatı Koru, ünlü San Giorgio Maggiore Bazilikası'na ev sahipliği yapan San Georgio Maggiore adasının açıklarında demirleyecek.





KİMLER DAVETLİ?

Çiftin düğününe, Hollywood dünyasından Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom ve şarkıcı eşi Katy Perry ve yapımcı Brian Glazer gibi isimler katılacak. Efsane şarkıcı Barbra Streisand, Jewel, realite şov yıldızı Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner'ın da İtalya'da düğüne katılması bekleniyor.





ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Joshua Kushner ve model eşi Karlie Kloss'un davetli olduğu öğrenildi.





Düğüne katılması beklenen diğer isimler ise milyarder Bill Gates, iş adamı Barry Diller ve tasarımcı eşi Diane von Furstenberg, Anna Wintour, model Camila Morrone, Brooks Nader ve Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah.





SANCHEZ'İN GELİNLİĞİ

2,5 milyon dolarlık bir yüzükle gelen evlenme teklifinin ardından Sanchez, görkemli tören için gelinliğini seçti. Sanchez'in Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giyeceği düşünülüyor.





BOŞANMA NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Özel birkaç etkinlikte beraber görüntülenen çift, 2022 yılında Washington'da verdikleri ortak röportajda Bezos'un servetinin hayır işlerinde kullanılması üzerine planladıkları projeleri duyurmuştu.





Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.





Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti.



