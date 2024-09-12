Türk dünyasına ‘ortak alfabe’

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9-11 Eylül'de 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk dilleri için ortak alfabe çalışması sonuçlandırıldı. Yürütülen ayrıntılı çalışmalarda proje kapsamında geliştirilmesi gereken hususlar belirlendi. Özverili çalışmalar neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı. Ortaya konan alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, alfabenin uygulanması için ilgili kurumlara çağrı yapıldı.
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu.
#TDT
#Ortak Türk alfabesi
#Aktüel
2 saat önce