Türk dünyasına ‘ortak alfabe’

Astana, 8-14 Eylül 2024 tarihleri arasında 5. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacak. “Büyük Bozkırda Buluşma” sloganıyla düzenlenecek bu büyük organizasyona 100’den fazla ülkeden 4.000 sporcunun katılması bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer uluslararası kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, geleneksel spor ve kültürel zenginlikleri bir araya getirecek. Oyunlarda 21 farklı dalda müsabakalar düzenlenecek ve toplamda 97 madalya dağıtılacak. At yarışı, milli güreş, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk ve halk oyunları gibi disiplinler sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Türkiye de sporcu ve sanatçılarıyla bu büyük buluşmada yer alacak.