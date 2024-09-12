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Türk dünyasına ‘ortak alfabe’

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı.

04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:24 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu.
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9-11 Eylül'de 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk dilleri için ortak alfabe çalışması sonuçlandırıldı. Yürütülen ayrıntılı çalışmalarda proje kapsamında geliştirilmesi gereken hususlar belirlendi. Özverili çalışmalar neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı. Ortaya konan alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, alfabenin uygulanması için ilgili kurumlara çağrı yapıldı.

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde anlaştı.

5. Dünya Göçebe Oyunları: Türk Dünyasının Kültürel ve Sanatsal Buluşması

Astana, 8-14 Eylül 2024 tarihleri arasında 5. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacak. “Büyük Bozkırda Buluşma” sloganıyla düzenlenecek bu büyük organizasyona 100’den fazla ülkeden 4.000 sporcunun katılması bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer uluslararası kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, geleneksel spor ve kültürel zenginlikleri bir araya getirecek. Oyunlarda 21 farklı dalda müsabakalar düzenlenecek ve toplamda 97 madalya dağıtılacak. At yarışı, milli güreş, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk ve halk oyunları gibi disiplinler sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak. Türkiye de sporcu ve sanatçılarıyla bu büyük buluşmada yer alacak.


#TDT
#Ortak Türk alfabesi
#Aktüel
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