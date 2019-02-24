Türk Dünyası’nın birlik sembolü

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi” konulu konferansa katıldı. Ahmet Yesevi’nin hayatını, Türk tasavvuf ve düşünce dünyasına katkılarını anlatan Yıldız, Ahmet Yesevi’nin Yesi’de kurduğu mektebinde İslam’ın yüce değerlerini Türkçe anlatmaya başladığını ve İslamiyet’in Türkistan’da dalga dalga yayıldığını söyledi.

Musa Yıldız

İSLAM’I ANA DİLDE ANLATAN İLK ALİM

Yesevi’nin İslam dinini, Hz. Peygamber’in metoduyla hikmetle güzel öğütle anlattığını belirten Yıldız, “Ahmet Yesevi, Türk tarihinde İslam’ın esaslarını kendi dilimizle ilk anlatan kişidir. Hoca Ahmet Yesevi, Türkçe’yi İslam dinin tebliğ dili yaptı” dedi.

Prof. Dr. Yıldız, konferans sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak Ahmet Yesevi’yi bütün Türk Dünyası’nda tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı. Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi, Türk Dünyası’nın birlik ve beraberlik sembolüdür. Biz, Türklere Türklüğü ve Müslümanlığı Türk’ün ana dili Türkçe ile öğreten büyüğümüz Ahmet Yesevi’yi anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

HOCA AHMET YESEVİ KİTABI TANITILDI

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir de Ahmet Yesevi’nin “gönül dünyasını imal eden” büyük şahsiyetlerin en başında gelen, zirvede duran bir isim olduğunu kaydetti. Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Azerbaycan Türkçesi ile basılan “Hoca Ahmet Yesevi” kitabının tanıtımının da yapıldığı etkinlikte, çeşitli hat, minyatür ve kaliqrafi örnekleri de sergilendi. Konferansa, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.