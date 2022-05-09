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KÜLTÜR SANAT

Türk dünyasının sanatı buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasından geleneksel sanatları festivalde bir araya getiriyor. Bursa Kent Konseyi’nin organize ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği 5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali, 11-15 Mayıs’ta kapılarını açacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk dünyasının sanatı buluşuyor
5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyasından geleneksel sanatları festivalde bir araya getiriyor. Bursa Kent Konseyi’nin organize ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği 5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali, 11-15 Mayıs’ta kapılarını açacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda gerçekleşecek festival, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenleniyor. 7 ülkeden 80 sanat dalında 105 sanatçının yer alacağı festivalde Karagöz, kukla oyunları, kılıç kalkan gösterileri ahşap oyuncak yapımı, ebru, minyatür, çini, bakırcılık, iğne oyası, kırkyama gibi sanat dallarında 2 binin üzerinde eser sanatseverlerle buluşacak.

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