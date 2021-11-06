Türk Eczacıları Birliği açıkladı: 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor

TEB'den piyasada bulunamayan bazı ilaçlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor. Şu anki tabloda 645 ilaçta sıkıntı yaşanıyor; eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor. Halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Güncel ilaç ve avro kuru arasındaki farkın, piyasada bulunamayan ilaç sayısındaki artışın temel sebeplerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun tekrarlanmaması için şu önerilerde bulunuldu:

"İlaç kuru ve ilaç fiyat politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan, şeffaf ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmelidir. Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı, ilaç kuru güncel hale getirilmelidir.

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İlaçta kur ayarlamasının yılda bir kez yapılmasından vazgeçilmeli, belirli periyotlarla kur düzenlemesi yapılmalıdır. Yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tüm paydaşların katılacağı bir 'ilaç yokluğu uyarı sistemi' kurmalıdır. İlaç yokluğu olarak tanımlanan sınır belirlenmeli, ilaç kutu sayısı bu sınırın altına düşerse ek önlemler alınmalıdır."

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