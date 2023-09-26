Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde

AYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, eserin yaklaşık bin 500 akademisyen tarafından 10 yılda hazırlandığını söyledi. Şimşek, dijital olarak yayımlanan eserin 33 milyon tıklamaya eriştiğini belirterek “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, başlangıcından günümüze kadar, 1985 yılına kadar doğan edebi şahsiyetlerin hayatını ve çalışmalarını içeren bilgiye sahiptir” diye konuştu. Şimşek, 15 ciltlik “Türk Dünyası Eserler Sözlüğü”nü de hazırladıklarını ve yakında yayımlayacaklarını ifade etti.