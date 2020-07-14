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Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti! Adalet Ağaoğlu kimdir?

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ağaoğlu, Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır gibi eserleriyle birçok ödül kazanmıştı.

Haber Merkezi DHA
Adalet Ağaoğlu
Adalet Ağaoğlu

Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

ADALET AĞAOĞLU KİMDİR?

Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan’da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. İlkokulu Nallıhan’da okudu sonra 1938 yılında Ankara’ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

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SINAVLA ANKARA RADYOSU'NA GİRDİ

Açılan bir sınavla Ankara Radyosu’na girdi. 1951-1970 yılları arasında Burada ve kuruluşundan sonra TRT’de çeşitli görevlerde bulundu. Kurumun özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’ndan istifa etti ve 1970′den bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı.

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  • Ödülleri :
  • 1974 – TDK Tiyatro Ödülü
  • 1975 – Sait Faik Hikaye Armağanı, Yüksek Gerilim ile
  • 1979 – Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile
  • 1980 – Orhan Kemal Roman Armağanı Bir Düğün Gecesi ile
  • 1980 – Madaralı Roman Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile
  • 1991 – Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Çok Uzak Çok Yakın ile
  • 1992 – Lebon Kültür Merkezi (Lebon Cinema Clup) Edebiyat Ödülü, Ruh Üşümesi ile
  • 1995 – Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat (Edebiyat) Büyük Ödülü
  • 1997 – Aydın Doğan Roman Ödülü, Romantik Bir Viyana Yazı ile
  • Tiyatro ve Radyo Oyunları:
  • 1953 – Bir Piyes Yazalım
  • 1955 – Yaşamak
  • 1964 – Evcilik Oyunu
  • 1965 – Sınırlarda Aşk
  • 1965 – Çatıdaki Çatlak
  • 1967 – Tombala
  • 1967 – Çatıdaki Çatlak
  • 1970 – Sınırlarda Aşk-Kış-Barış
  • 1973 – Üç Oyun: Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar
  • 1976 – Kendini Yazan Şarkı
  • 1991 – Çok Uzak – Fazla Yakın
  • 1992 – Duvar Öyküsü – Çocuklar ve Büyükler için Müzikli Danslı Oyun
  • 2011 – Çağımızın Tellalı
  • Roman ve Hikayeleri :
  • 1973 – Ölmeye Yatmak
  • 1974 – Yüksek Gerilim (hikaye)
  • 1976 – Fikrimin İnce Gülü
  • 1978 – Sessizliğin İlk Sesi (hikaye)
  • 1979 – Bir Düğün Gecesi
  • 1980 – Yazsonu
  • 1982 – Hadi Gidelim (hikaye)
  • 1984 – Üç Beş Kişi
  • 1986 – Geçerken (deneme)
  • 1987 – Hayır…
  • 1991 – Ruh Üşümesi
  • 1993 – Karşılaşmalar (deneme)
  • 1993 – Romantik Bir Viyana Yazı
  • 1996 – Başka Karşılaşmalar (deneme)
  • 1997 – Hayatı Savunma Biçimleri (hikaye)
  • 2002 – Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar (deneme)
  • 2011 – Yeni Karşılaşmalar (deneme)
  • 2014 – Dert Dinleme Uzmanı
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ABD, iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair’in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptı iddia edildi. Skandal, Wayfair’deki fahiş fiyatların incelenmesi ile patlak verdi. Ürünlere ABD’da kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı “Reynold Halley”, sitede 4 bin dolara satılan halının markası “Reynold Hand”. Aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında. Bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy/beden ölçüleri yazılıyor.

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